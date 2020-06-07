Интеграция по api

Здравствуйте!

Есть веб(бекенд) написан на yii2, в данный момент работает по api с провайдером смс сообщений.

Краткая суть - клиент звонит на номер тел организации, звонок

обрабатывается атс(asterisk), астериск по api отдает номер звонящего в

веб интерфейс с которым работает оператор, оператор, при необходимости,

имеет возможность отправить смс(шаблон) звонящему, как в процессе

диалога, так и по завершению.

что нужно - нужно с помощью api интегрировать веб для отправки сообщений(шаблонов)в сеть ватсапа с помощью сервиса https://chat-api.com/ru/

Общался с их ТП, говорят, что проблем в работе быть не должно, при

соблюдении определенных условий(не спамить и не ловить баны от

пользователей, что при моих задачах исключается полностью)

документация - https://chat-api.com/ru/docs.html

https://chat-api.com/en/swagger.html

Если Вы готовы взяться за выполнение задачи, буду признателен. Оплачивать могу любым удобным Вам способом. После Вашей оценки выполнения задачи готов оплатить 100%