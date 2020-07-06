Приветствую, нужен скрипт, конструктор страницы «лендинг пейдж»

1. заполняется форма с текстовыми полями и фотографиями

2. все внесенные данные с заполненой формы принимает скрипт и передает их в заранее подготовленый шаблон, раскидывая тексты и фотографии в нужные места

3. готовая страница в виде html доступная по ссылке

если это можно сделать через WP, только приветствуется

требование, первичное заполнение формы должно быть доступно не зарегистрированному пользователю.

просмотр сгенерированной страницы по паролю.

проект не односложный, второй этап будет обсуждаться с исполнителем