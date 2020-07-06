Собран сайт на Google Sites Нужно прикрепить к нему свой домен Домен в правлах подтвердили. В настройках Google Sites свой домен добавлен Но вот сам домен не работает. Нужна консультация в ...
Скрипт, конструктор страницы «лендинг пейдж»
Приветствую, нужен скрипт, конструктор страницы «лендинг пейдж»
1. заполняется форма с текстовыми полями и фотографиями
2. все внесенные данные с заполненой формы принимает скрипт и передает их в заранее подготовленый шаблон, раскидывая тексты и фотографии в нужные места
3. готовая страница в виде html доступная по ссылке
если это можно сделать через WP, только приветствуется
требование, первичное заполнение формы должно быть доступно не зарегистрированному пользователю.
просмотр сгенерированной страницы по паролю.
проект не односложный, второй этап будет обсуждаться с исполнителем
Выбранный исполнитель
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