Скрипт, конструктор страницы «лендинг пейдж»

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Завершен2 заявки568 просмотров

Приветствую, нужен скрипт, конструктор страницы «лендинг пейдж»

1. заполняется форма с текстовыми полями и фотографиями

2. все внесенные данные с заполненой формы принимает скрипт и передает их в заранее подготовленый шаблон, раскидывая тексты и фотографии в нужные места

3. готовая страница в виде html доступная по ссылке

если это можно сделать через WP, только приветствуется

требование, первичное заполнение формы должно быть доступно не зарегистрированному пользователю.

просмотр сгенерированной страницы по паролю.

проект не односложный, второй этап будет обсуждаться с исполнителем

HTMLWordPress
5 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$150
28 дней
Escrow
задача выполнена, все что обсудили, было сделано и даже больше. рекомендую!! спасибо, надеюсь на продолжение сотрудничества. SK
Сложная задача, которая потребовала много творческих решений и поэтому заняла времени больше, чем предполагалось. В процессе выполнения заказчик всегда был на связи, решили все вопросы, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
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