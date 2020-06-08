Доработать торгового бота (node js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка647 просмотров

Есть бот ( с открытым кодом) https://github.com/DeviaVir/zenbot 

Нужно его научить работать  с  биржей  https://coinsbit.io/  

Бот должен делать всё что умеет но с новой биржей. 

API биржи по ссылке :  https://www.notion.so/API-COINSBIT-WS-API-COINSBIT-cf1044cff30646d49a0bab0e28f27a87

JavaScriptNode.js
5 лет назад
stefan-t
Степан 
38 лет
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Был
год назад

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Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
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2 месяца назад
5 лет назад