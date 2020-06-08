Нужно внести дополнения в функционал. В частности, открытие формы заказа в отдельном окне, прокрутка фото(слайдер) в отдельном окне, корзина. Работа может проходить следующим образом : я передаю вам папку с файлами ...
Доработки сайта на Shopify
Нужно внедрить доработки из аудита на сайт на Shopify
Хочу получить оценку по стоимости внедрения
Задачи: https://docs.google.com/document/d/1YrY1NF56v8op9B7RarMpbLUwnFxjFMWwe-4XN79VOAM/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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