Доработки сайта на Shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка467 просмотров

Нужно внедрить доработки из аудита на сайт на Shopify

Хочу получить оценку по стоимости внедрения

Задачи: https://docs.google.com/document/d/1YrY1NF56v8op9B7RarMpbLUwnFxjFMWwe-4XN79VOAM/edit?usp=sharing

Shopify
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aleksweb
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Кисляк
 
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