Верстка Mod`x Revolution 2.6.1-pl

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  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок113 просмотров

1. Сделать мобильную верстку для сайта для сайта dveri65. com 

2. Сделать фильтр товара по 3 видам дверей (входные, межкомнатные, противопожарные), фильтр по цене. На главной странице слева категория входные двери (жирным шрифтом) и развернута, что бы было видно подкатегории, а остальные две категории межкомнатные, противопожарные (то же жирным шрифтом), но свернуты и подкатегорий не видно. 

Входные: 

китайские входные ДВЕРИ 

строительные входные ДВЕРИ 

входные ДВЕРИ С зеркалом 

ДВЕРИ двустворчатые нестандартных размеров 

ДВЕРИ С терморазрывом 

ДВЕРИ входные металлические уличные, ДЛЯ коттеджа 

Межкомнатные: 

зимняя коллекция ДВЕРИ окрашенные БЕЛОЙ эмалью 

шпонированные ДВЕРИ 

коллекция "LINE" межкомнатные ДВЕРИ С покрытием ИЗ полипропилена 

ДВЕРИ ПВХ

6 лет назад
guest_1565487023325
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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