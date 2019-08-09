Нужна копия дизайна сайта https://www.letu.ru/ Нужна верстка 4 страниц в HTML + JS +CSS (работа меню, выпадающих элементов, табов, модальных окон, слайдеров, lightbox) (должен работать и адаптив): 1. Главная ...
Верстка Mod`x Revolution 2.6.1-pl
1. Сделать мобильную верстку для сайта для сайта dveri65. com
2. Сделать фильтр товара по 3 видам дверей (входные, межкомнатные, противопожарные), фильтр по цене. На главной странице слева категория входные двери (жирным шрифтом) и развернута, что бы было видно подкатегории, а остальные две категории межкомнатные, противопожарные (то же жирным шрифтом), но свернуты и подкатегорий не видно.
Входные:
китайские входные ДВЕРИ
строительные входные ДВЕРИ
входные ДВЕРИ С зеркалом
ДВЕРИ двустворчатые нестандартных размеров
ДВЕРИ С терморазрывом
ДВЕРИ входные металлические уличные, ДЛЯ коттеджа
Межкомнатные:
зимняя коллекция ДВЕРИ окрашенные БЕЛОЙ эмалью
шпонированные ДВЕРИ
коллекция "LINE" межкомнатные ДВЕРИ С покрытием ИЗ полипропилена
ДВЕРИ ПВХ
Заявки фрилансеров
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