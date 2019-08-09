Верстка Mod`x Revolution 2.6.1-pl

1. Сделать мобильную верстку для сайта для сайта dveri65. com

2. Сделать фильтр товара по 3 видам дверей (входные, межкомнатные, противопожарные), фильтр по цене. На главной странице слева категория входные двери (жирным шрифтом) и развернута, что бы было видно подкатегории, а остальные две категории межкомнатные, противопожарные (то же жирным шрифтом), но свернуты и подкатегорий не видно.

Входные:

китайские входные ДВЕРИ

строительные входные ДВЕРИ

входные ДВЕРИ С зеркалом

ДВЕРИ двустворчатые нестандартных размеров

ДВЕРИ С терморазрывом

ДВЕРИ входные металлические уличные, ДЛЯ коттеджа

Межкомнатные:

зимняя коллекция ДВЕРИ окрашенные БЕЛОЙ эмалью

шпонированные ДВЕРИ

коллекция "LINE" межкомнатные ДВЕРИ С покрытием ИЗ полипропилена

ДВЕРИ ПВХ