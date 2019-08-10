Создание gulpfile.js по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок220 просмотров

Требуется создать gulpfile.js,

где будет прописано:  

- удаляются несипользуемые css, причем и на

  страницах, где требуется авторизация;

- объединяются несколько css в один;

- минифицируются сss;

CSS
6 лет назад
webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Дмитрий оперативно подготовил файл настроек Gulp для проекта согласно заданию.
Приятный человек и заказчик, работать легко и максимально комфортно. Четкое ТЗ, быстрая оплата и отличная коммуникация. Всем рекомендую отличного и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка адаптивного многостраничного макета

    Требуется адаптивный кроссбраузерный HTML-макет. Исходники в PSD, контент разложен по слоям, слои подписаны понятными названиями. Присутствуют интерактивные элементы - слайдеры, формы, фильтры. Главная страница для примера - прикреплена к заданию. Исходники ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка формы. Срочно.

    Добрый день, необходимо сверстать форму.  Форма одна, на рисунке предоставлен пример того, что будет если нажать на ее элементы.  Пишите цену и сроки. (нужно очень быстро)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Посадить верстку на cms

    $15

    есть донор (фреймворк yii1 чистый, без самописных cms, функционал полностью реализован, база данных подключена) необходимо:  в файле шаблона front.php (верстка всех страниц) заменить верстку, подключить к админке блок вывода контента  в файле MainMenu.php (верстка ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка каталога материалов

    $50

    Нам нарисовали небольшой каталог материалов, жпег макеты прикладываю в архиве, нам нужно его сверстать точно по макетам. Пишите срок. Предоплата и взаиморасчеты только через безопасный платеж.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать статью

    Сайт для unison24.ru http://skrinshoter.ru/s/090819/7HUWGYUZ?a Необходимо подготовить и сверстать  статью Сделать маленький баннер 202*71 На некоторые уже естьготовые, на некоторые отрисовать. 1.      Покупай со сбербанк . Кнопка есть.  Статья берется отсюда https://www.pokupay.ru/clients ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад