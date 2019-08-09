Сверстать и натянуть дизайн на самопис на php

$450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок311 просмотров

Сверстать и натянуть дизайн на самопис php , нарисованный дизайн пришлю в личные сообщения, а так же ссылку на сайт. Самопис написан качественно. Структура сайта полностью изменена, функционал почти весь прежний, одна замена мини  выписка на график, и вторая доработка - это калькулятор на главной странице. 

https://www.figma.com/file/x2H95cDNYMfjDDKt15cdyi/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-Copy?node-id=0%3A1  нужный дизайн, сайт: https://neteller-pay.com/  До 450$. Это прям максимум. Выберу соотношение цены и качества. Заказ срочный.У кого очередь - пожалуйста не пишите.  Bootstrap 3

BootstrapNode.jsPHP
6 лет назад
majlivovich
56 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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