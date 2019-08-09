Нужна копия дизайна сайта https://www.letu.ru/ Нужна верстка 4 страниц в HTML + JS +CSS (работа меню, выпадающих элементов, табов, модальных окон, слайдеров, lightbox) (должен работать и адаптив): 1. Главная ...
Сверстать и натянуть дизайн на самопис на php
Сверстать и натянуть дизайн на самопис php , нарисованный дизайн пришлю в личные сообщения, а так же ссылку на сайт. Самопис написан качественно. Структура сайта полностью изменена, функционал почти весь прежний, одна замена мини выписка на график, и вторая доработка - это калькулятор на главной странице.
https://www.figma.com/file/x2H95cDNYMfjDDKt15cdyi/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-Copy?node-id=0%3A1 нужный дизайн, сайт: https://neteller-pay.com/ До 450$. Это прям максимум. Выберу соотношение цены и качества. Заказ срочный.У кого очередь - пожалуйста не пишите. Bootstrap 3
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