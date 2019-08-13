Нужна копия дизайна сайта https://www.letu.ru/ Нужна верстка 4 страниц в HTML + JS +CSS (работа меню, выпадающих элементов, табов, модальных окон, слайдеров, lightbox) (должен работать и адаптив): 1. Главная ...
Сверстать сайт
до 16 августа необходимо сверстать сайт одностраничник
Основное:
Сайт должен быть адаптированным под разные экраны (телефоны, планшеты, ноуты, компы)
Регистрация пользователя (база данных)
Оплату настраивать не нужно.
Можно сверстать из шаблонов, не обязательно писать с нуля код. Главное, чтоб соответствовало ТЗ и хорошо все работало.
ТЗ прикреплено. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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