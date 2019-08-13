Сверстать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок230 просмотров

до 16 августа необходимо сверстать сайт одностраничник 

Основное: 

Сайт должен быть адаптированным под разные экраны (телефоны, планшеты, ноуты, компы)

Регистрация пользователя (база данных)

Оплату настраивать не нужно. 

Можно сверстать из шаблонов, не обязательно писать с нуля код. Главное, чтоб соответствовало ТЗ и хорошо все работало.

ТЗ прикреплено. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним.

6 лет назад
Lubo4ka3
Любовь 
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад
$100
5 дней
Андрея рекомендую однозначно! Сдал задание быстрее на 3 дня чем договаривались. Конкретный, всегда был на связи. Сделал хорошо, подсказал много, как сделать лучше. Остались только положительные эмоции!
Отличный заказчик, поставили задачу и дали спокойно сделать до завершения. Приятное общение и оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад

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