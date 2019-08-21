Вёрстка сайта

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Завершен1 заявка160 просмотров

Необходимо сделать вёрстку сайта по макетам.

Макеты предоставлю после выбора исполнителя

Изображения дизайна для ознакомления

https://yadi.sk/d/MGA_wIxkFaieag

6 лет назад
yakovlev_net
Олег 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
15 часов назад
6 лет назад
$140
6 дней
Escrow
Ещё раз огромное спасибо Денису, хорошая работа, без нареканий. Всем рекомендую и в дальнейшем буду продолжать сотрудничество.
Работа прошла на отлично. Всегда на связи, моментальная оплата. Всем рекомендую и сам с удовольствием поработаю еще :)

Заявки фрилансеров

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
15 часов назад
6 лет назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка

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