Верстка мобильной версии

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок573 просмотра

Сайт на CMS Drupal. На сайте уже имеется мобильная версия. Необходимо сверстать новую (дизайн) по готовому psd макету. Также внести правки в пк версию сайта.

Макет и ссылку на сайт пришлю в сообщения.

Drupal
6 лет назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад
$150
21 день
Андрей настоящий профессионал, прекрасно знает CMS Drupal разных версий. Помог со сложной задачей, с которой не смогли справиться другие разработчики. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую, хороший заказчик! Обращайтесь еще. Поставил четкое задание и дал время на выполнение. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад

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