Спарсить изображение Laravel

Есть готовый скрипт который парсит информацию с сайта задача доработать его нужно только спарситы иизображение и теги сайта, изображение записать в файл а теги в бд

- сохранить картинки всех страниц каждого раздела

скрипт работает по команде php artisan parse-mangarock --url=https://mangarock.com/manga/mrs-serie-100063529" нужно чтоби так и работал

картинки страниц поместить в папку:

files (chapter) - (page) .jpg

картинку превью картинки сохранить в files / (id) /preview.jpg