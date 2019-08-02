Сайт на фреймворк CodeIgniter. Требуется ускорить загрузку мобильной версии по PageSpeed Insights
Спарсить изображение Laravel
Есть готовый скрипт который парсит информацию с сайта задача доработать его нужно только спарситы иизображение и теги сайта, изображение записать в файл а теги в бд
- сохранить картинки всех страниц каждого раздела
скрипт работает по команде php artisan parse-mangarock --url=https://mangarock.com/manga/mrs-serie-100063529" нужно чтоби так и работал
картинки страниц поместить в папку:
files (chapter) - (page) .jpg
картинку превью картинки сохранить в files / (id) /preview.jpg
Заявки фрилансеров
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