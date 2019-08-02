Спарсить изображение Laravel

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Есть готовый скрипт который парсит информацию с сайта задача доработать его нужно только спарситы иизображение и теги сайта, изображение записать в файл а теги в бд 

- сохранить картинки всех страниц каждого раздела

скрипт работает по команде php artisan parse-mangarock --url=https://mangarock.com/manga/mrs-serie-100063529"  нужно чтоби так и работал 

картинки страниц поместить в папку:

files  (chapter) - (page) .jpg

картинку превью картинки сохранить в files / (id) /preview.jpg

LaravelPHP
6 лет назад
romanbalickij9
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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