Базы данных гибдд, вывод информации на свой сайт

Необходимо обновить скрипт на сайте.

Сайт card-credit.net сделан на asp , его нужно переписать на php. Прошу пройти по сайту как пользователь и посмотреть как все сделано. Сайт пустой, но на php , хотелось бы увидеть так же красивое всплывание строк, анимации и т.д. При заполнении строк подсказка страна, город автозаполнения к примеру и т.д. Вообщем постараться сделать так же красиво, либо ещё лучше). Отзывы там сделаны таким образом, что если пользователь их оставляет, то видит их только он, привязаны к ip вообщем. Вообще скопировать.