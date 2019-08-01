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Создание простенького компонента расписания для joomla 3
Доброго времени суток! Интересует создание простенького компонента расписания для joomla 3. Задача - максимально упростить управление из админки, минимум лишнего. Компонент должен выводить расписание занятий в соответствии с готовым дизайном понедельно. Выводятся карточки с занятиями в нужном месте в соответствии с временем проведения. В карточке доп инфо(инструктор, место проведения, цена и тп.) В админке добавляем занятия, где указываем параметры из списков (нужна возможность изменять списки инструкторов, адресов и тп.) Так же нужно, чтобы неиспользуемые пространства блока расписания скрывались(то есть если с 16:00 до 20:00 нет ничего, то это время не показывается и не занимает пространство). Помимо этого нужно сделать 2 модуля с отображением семинаров и событий (нужно заполнять 1 список, семинар - тоже событие, но их список отображаем еще и в отдельном модуле)
Есть довольно полное видение как все должно работать.
во вложении дизайн расписания, сверху фильтрация по нескольким параметрам
заполняется через админку - создаем для каждого занятия запись с указанием:
типа занятия (выбор из списка)
описания (показывается только на странице с конкретным экземпляром занятия)
дня недели (пн-вс)
времени начала
длительности (мин)
инструктора (выбор из списка)
места проведения (выбор из списка)
дата начала и конца (например будет отображаться по понедельникам с 01.08.2019 по 23.09.2019. При указании одной даты только в этот день)
параметр NEW (указываем сколько дней от сегодняшнего дня назад и вперед будет показываться красная бирка NEW.
так же нужно чтобы при нажатии отображалась в отдельной странице полная инфа по занятию (с описанием, полным именем инструктора, полным названием, картинкой и тп.)
нужна адаптивность под 3 диапазона разрешений
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