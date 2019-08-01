Создание простенького компонента расписания для joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Доброго времени суток! Интересует создание простенького компонента расписания для joomla 3. Задача - максимально упростить управление из админки, минимум лишнего. Компонент должен выводить расписание занятий в соответствии с готовым дизайном понедельно. Выводятся карточки с занятиями в нужном месте в соответствии с временем проведения. В карточке доп инфо(инструктор, место проведения, цена и тп.) В админке добавляем занятия, где указываем параметры из списков (нужна возможность изменять списки инструкторов, адресов и тп.) Так же нужно, чтобы неиспользуемые пространства блока расписания скрывались(то есть если с 16:00 до 20:00 нет ничего, то это время не показывается и не занимает пространство). Помимо этого нужно сделать 2 модуля с отображением семинаров и событий (нужно заполнять 1 список, семинар - тоже событие, но их список отображаем еще и в отдельном модуле)

Есть довольно полное видение как все должно работать.

во вложении дизайн расписания, сверху фильтрация по нескольким параметрам

заполняется через админку - создаем для каждого занятия запись с указанием: 

типа занятия (выбор из списка)

описания (показывается только на странице с конкретным экземпляром занятия)

дня недели (пн-вс)

времени начала

длительности (мин)

инструктора (выбор из списка)

места проведения (выбор из списка)

дата начала и конца (например будет отображаться по понедельникам с 01.08.2019 по 23.09.2019. При указании одной даты только в этот день)

параметр NEW (указываем сколько дней от сегодняшнего дня назад и вперед будет показываться красная бирка NEW. 

так же нужно чтобы при нажатии отображалась в отдельной странице полная инфа по занятию (с описанием, полным именем инструктора, полным названием, картинкой и тп.)

нужна адаптивность под 3 диапазона разрешений

Joomla
6 лет назад
guest_15645657801019
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • База провайдеров

    На рабочую страницу по определению IP пользователя и информации из браузера, добавить актуальную базу интернет-провайдеров и выводить следующие данные: ПровайдерОрганизацияAS NumberПримеры таких сервисов: https://whoer.net/ru Оплата по факту через Webmoney. Ваша ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка Node js проекта

    $46

    Имеется node js приложение,  собирается семантика из html компонентов, но у нас есть сеты глобальных стилей, которые должны выбираться и накладываться разные(некоторое количество scss файлов), также при запуске есть пару мелких ошибок, мне достаточно в бд хранить ...

    HTMLJavaScriptNode.jsSCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка парсера

    Требуется разработка парсера.  Парсер должен собирать с сайта организации поддомены сайта (на поддоменах расположены отдельные сайты структурных подразделений основной организации).  Есть много бесплатных сервисов определяющих поддомены. Они не подходят.  Собирать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка системы перехвата онлайн очереди

    Есть у нас такая интересная задача: На сайте одного консульства иногда выкидывают квоты на подачу документов на визу. Настолько это редко и такой ажиотаж, что записаться у большинства людей никак не получается. Есть задача ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать блок с сайта

    Есть страница https://www.aroma-butik.ru/product/escentric-molecules-escentric-02/. Нужно скролить до блока "впечатления" ( середина страницы, над блоком "Отзывы")  Необходимо скопировать данный блок.  Вёрстка есть, нужно реализовать функционал.  Суть в том, что один человек может ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать компонент для joomla 3

    Доброго времени суток! Интересует создание простенького компонента расписания для joomla 3. Задача – максимально упростить управление из админки, минимум лишнего. Компонент должен выводить расписание занятий в соответствии с готовым дизайном понедельно. Выводятся карточки с занятиями ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен парсер амазона / ebay / bestbuy для сайта сравнения цен

    $150

    Необходимо написать парсер, который бы 1) парсил страницы категорий амазона (есть список категорий) и доставал базовые данные о товарах, клал их в базу 2) для каждого найденного товара  а) парсил его ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад