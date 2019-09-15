Доработка Node js проекта

$46
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок270 просмотров

Имеется node js приложение,  собирается семантика из html компонентов, но у нас есть сеты глобальных стилей, которые должны выбираться и накладываться разные(некоторое количество scss файлов), также при запуске есть пару мелких ошибок, мне достаточно в бд хранить номер использованных глобальных стилей и массив номеров, из которых при генерации выбирался этот номер, в принципе задача несложная и недолгая, срок пять дней, но работы на один

HTMLJavaScriptNode.jsSCSS
6 лет назад
NIkitaZ456
Никита 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zooZooz
Айдар 
27 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$46
19 дней
Escrow
Выполнил сложный заказ, молодец, очень долго проверяли, тк заказ сложный, всем советую!
Заказчик не оплатил работу.

Заявки фрилансеров

zooZooz
Айдар 
27 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад