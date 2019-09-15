Есть страница https://www.aroma-butik.ru/product/escentric-molecules-escentric-02/. Нужно скролить до блока "впечатления" ( середина страницы, над блоком "Отзывы") Необходимо скопировать данный блок. Вёрстка есть, нужно реализовать функционал. Суть в том, что один человек может ...
Доработка Node js проекта
Имеется node js приложение, собирается семантика из html компонентов, но у нас есть сеты глобальных стилей, которые должны выбираться и накладываться разные(некоторое количество scss файлов), также при запуске есть пару мелких ошибок, мне достаточно в бд хранить номер использованных глобальных стилей и массив номеров, из которых при генерации выбирался этот номер, в принципе задача несложная и недолгая, срок пять дней, но работы на один
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