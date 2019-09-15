Доработка Node js проекта

Имеется node js приложение, собирается семантика из html компонентов, но у нас есть сеты глобальных стилей, которые должны выбираться и накладываться разные(некоторое количество scss файлов), также при запуске есть пару мелких ошибок, мне достаточно в бд хранить номер использованных глобальных стилей и массив номеров, из которых при генерации выбирался этот номер, в принципе задача несложная и недолгая, срок пять дней, но работы на один