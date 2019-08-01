Написать компонент для joomla 3

Доброго времени суток! Интересует создание простенького компонента расписания для joomla 3. Задача – максимально упростить управление из админки, минимум лишнего. Компонент должен выводить расписание занятий в соответствии с готовым дизайном понедельно. Выводятся карточки с занятиями в нужном месте в соответствии с временем проведения. В карточке доп инфо(инструктор, место проведения, цена и тп.)

В админке добавляем занятия, где указываем параметры из списков (нужна возможность изменять списки инструкторов, адресов и тп.) Так же нужно, чтобы неиспользуемые пространства блока расписания скрывались(то есть если с 16:00 до 20:00 нет ничего, то это время не показывается и не занимает пространство). Помимо этого нужно сделать 2 модуля с отображением семинаров и событий (нужно заполнять 1 список, семинар – тоже событие, но их список отображаем еще и в отдельном модуле)

Есть довольно полное видение как все должно работать.

во вложении дизайн расписания, сверху фильтрация по нескольким параметрам

так же нужно чтобы при нажатии отображалась в отдельной странице полная инфа по занятию (с описанием, полным именем инструктора, полным названием, картинкой и тп.)

так же нужна адаптивность под 3 диапазона разрешений