Голосование для сайта на WordPress

Версия WP 5.2.2

Вёрстка представленных макетов готова, т.е. требуется только программная часть.

На базе какой-то известной системы голосования нужно реализовать показанный в макетах функционал вставки на Страницу/Запись (в понятиях WP) или в любое место шаблона голосования:

1. Аналога голосования за фото, но при клике на фотографию открывается fancy-окно с доп. информацией по пункту голосования.

Голосование за претендента в конкурсе, при клике на его фото открывается подробная информация о конкурсанте.

2. Банальное голосование по пунктам без доп. информации.