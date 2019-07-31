Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц. Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то ...
Создание персонального блога
- Завести репозиторий на Github
- Создать проект на Yii2 Basic template и настроить БД
- Загрузить проект в репозиторий
- Создать таблицы для блога (записи, категории) через миграции
- Реализовать функционал создания записей и категорий (одна запись - несколько категорий)
- Загрузить коммит в репозиторий
- Реализовать функционал отображения записей (общая лента + по категориям)
- Коммит в репозиторий
- использовать миграции
- использовать ЧПУ (routes/slug)
- сгенерировать CRUD из Gii
- Отображение списка категорий с помощью виджета
- Листинг постов ListView + Pjax
- Вся статика упакована в Assets/Bundle
- Для моделей использовать поведения (Timestamp/Sluggable)
- Написать парсер для автоматического наполнения контентом из любого источника (rss/социалка)
- Запуск по крону и добавляет новые записи в блог.
- Отправка на почту уведомления о добавлении новых постов
- REST API для модели с записями блога
- Guzzle Http
- SwiftMailer
- Yii2 Queue
Заявки фрилансеров
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