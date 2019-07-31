Создание персонального блога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок190 просмотров
  • Завести репозиторий на Github
  • Создать проект на Yii2 Basic template и настроить БД
  • Загрузить проект в репозиторий
  • Создать таблицы для блога (записи, категории) через миграции
  • Реализовать функционал создания записей и категорий (одна запись - несколько категорий)
  • Загрузить коммит в репозиторий
  • Реализовать функционал отображения записей (общая лента + по категориям)
  • Коммит в репозиторий
Требования
  • использовать миграции
  • использовать ЧПУ (routes/slug)
  • сгенерировать CRUD из Gii
  • Отображение списка категорий с помощью виджета
  • Листинг постов ListView + Pjax
  • Вся статика упакована в Assets/Bundle
  • Для моделей использовать поведения (Timestamp/Sluggable)
  • Написать парсер для автоматического наполнения контентом из любого источника (rss/социалка)
  • Запуск по крону и добавляет новые записи в блог.
  • Отправка на почту уведомления о добавлении новых постов
  • REST API для модели с записями блога
Требования
  • Guzzle Http
  • SwiftMailer
  • Yii2 Queue
Yii
6 лет назад
guest_15646003014241
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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