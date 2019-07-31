Доработка сайта на WordPress

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Закрыт9 заявок389 просмотров

Необходимо по ТЗ, которое вышлю, переделать работу конфигуратора мебели. 

Всё описано, даже картинки есть. 

Пишите скайп для связи. 

WordPress
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров