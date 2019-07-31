Разработка чат-бота "под ключ"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок197 просмотров

Требования: JUNIOR, знание Python/PHP/JS или одного из них. Работа с программой FlowXO.

Условия работы:

• Дружный молодой коллектив;

• Оплата производится за каждый проект. Их у нас много. Поэтому ваш заработок будет зависеть от количества и сложности проектов, которые вы будете брать;

• Рост внутри компании, повышение компетенции;

• Наработка ваших собственных кейсов;

• Возможность работать удалённо. Но преимуществом будет, если вы из Харькова. Некоторые проекты требуют встреч время от времени. 

Оплата: от 100 долларов за проект. 

JavaScriptPHPPython
6 лет назад
Rosso_IT
24 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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