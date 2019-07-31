Разработка чат-бота "под ключ"

Требования: JUNIOR, знание Python/PHP/JS или одного из них. Работа с программой FlowXO.

Условия работы:

• Дружный молодой коллектив;

• Оплата производится за каждый проект. Их у нас много. Поэтому ваш заработок будет зависеть от количества и сложности проектов, которые вы будете брать;

• Рост внутри компании, повышение компетенции;

• Наработка ваших собственных кейсов;

• Возможность работать удалённо. Но преимуществом будет, если вы из Харькова. Некоторые проекты требуют встреч время от времени.

Оплата: от 100 долларов за проект.