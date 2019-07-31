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Разработка чат-бота "под ключ"
Требования: JUNIOR, знание Python/PHP/JS или одного из них. Работа с программой FlowXO.
Условия работы:
• Дружный молодой коллектив;
• Оплата производится за каждый проект. Их у нас много. Поэтому ваш заработок будет зависеть от количества и сложности проектов, которые вы будете брать;
• Рост внутри компании, повышение компетенции;
• Наработка ваших собственных кейсов;
• Возможность работать удалённо. Но преимуществом будет, если вы из Харькова. Некоторые проекты требуют встреч время от времени.
Оплата: от 100 долларов за проект.
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