Внести несколько правок в сайт на WP

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Закрыт11 заявок170 просмотров

Добрый день! 

Есть очень старый и замусоренный сайт на WP 

На нём огромное количество косяков, поэтому в скором времени сделаем уже новый, но пока нужно не дать потерять все позиции сайту.

Поэтому нужно на нём вернуть куда-то пропавшие хлебные крошки, на главной странице убрать лишние слайды и поменять текст в этом слайде, в админке починить редактор текстовый (там в категориях текст становится белым и редактировать невозможно), поправить в мобильной версии вид категорий.

WordPress
6 лет назад
ostapmishin
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров