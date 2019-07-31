Внести несколько правок в сайт на WP

Добрый день!

Есть очень старый и замусоренный сайт на WP

На нём огромное количество косяков, поэтому в скором времени сделаем уже новый, но пока нужно не дать потерять все позиции сайту.

Поэтому нужно на нём вернуть куда-то пропавшие хлебные крошки, на главной странице убрать лишние слайды и поменять текст в этом слайде, в админке починить редактор текстовый (там в категориях текст становится белым и редактировать невозможно), поправить в мобильной версии вид категорий.