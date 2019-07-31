Есть шаблон сайта на Битриксе, его нужно отредактировать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

В текущий шаблон необходимо внести изменения. Это конструктор, где блоки и объекты перетаскиваются легко в ручную и без кодинга. Задача: некоторые блоки убрать, поменять местами, убрать ненужные объекты, ссылки и.т.д. Заменить весь текстовый и графический контент. По страницам и блокам не чего выдумывать не нужно, они уже есть готовые в текущем шаблоне, их просто нужно правильно разместить и всё. Это так-же показано в прототипах справой стороны в виде скринов (прототипы лежат в зипе "прототипы"). Шаблон сайта максимально подходит под нашу задачу, поэтому прототипы были созданы один в один в блоках, как в шаблоне . Прототипы больше нужны для контента и структуры. Половина страниц типовые и повторяются. 

Это основная задача. Работа не сложная, не чего кодить не нужно. Но человек нужен не новичок, знающий хорошо данную тему.Ссылка на сам шаблон находиться в файле "шаблон", с ним и предстоит работать. В архиве "прототипы" есть прототипы страниц. Созданы они, чтобы понимать какая будет структура, какие будут страницы. Так-же этот прототип для того, чтобы от туда брать текстовый контент. Графический контент будет отдельно, но объем тот-же что и в прототипе. 

Функционал будет минимальный и простой. Указал его в файле "функционал".

6 лет назад
mitya_melnik
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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