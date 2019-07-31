Калькулятор для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки159 просмотров

Добрый день.

Необходим специалист по не большой работе над калькулятором сайта.

Калькулятор реализован, необходимо настроить отправку выбранных клиентом данных на почту.

Работы на пару часов, максимум.

Подробню информацию предоставим.

Бек-енд сайта реализован на cms ModX.

Необходимые доступы - предоставим.

MODX
6 лет назад
Pro-spekt
33 года
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад

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Нет заявок фрилансеров