Создание функционала на сайте на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки128 просмотров

Здравствуйте, описание того что нужно сделать в прикрепленном файле ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы с Битрикс и кто сможет помочь, ну и собственно за какую цену и срок.

6 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров