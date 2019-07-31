Ищу исполнителя для написания трекера позиций рекламного объявления по ключевым словам в маркетплейсе. То есть я должен видеть на какой позиции находится мое рекламное объявление по КС. API у маркетплейса закрыто, данные нужно брать из ...
Создание функционала на сайте на Битрикс
Здравствуйте, описание того что нужно сделать в прикрепленном файле ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы с Битрикс и кто сможет помочь, ну и собственно за какую цену и срок.
Заявки фрилансеров
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