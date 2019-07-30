Настроить модуль Opencart и засинхронить товары

Необходимо установить модуль на сайт с Opencart - https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/

Каталог на сайте сейчас полностью пустой.

Есть 2 поставщика товаров, которые дают свои выгрузки(фото, описания, характеристики).

Нам нужно эти выгрузки обьединить и загрузить себе в каталог

Загрузку хотим сделать с помощью модуля, который написан выше.

Просим:

1) Написать примерную вилку цен;

2) Написать сколько это может занять по времени;

3) Обязательно, чтобы в портфолио были работы связанные ﻿с CMS Opencart.