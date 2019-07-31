Сделать простой веб-интерфес для работы с бд

Смысл задания: есть бд сайтов. Есть большое количество менеджеров по работе с партнерами. 2 задачи:

1 задача. Нужно по запросу в случайном порядке выводить на экран данные по 1 сайту и дать возможность менеджеру указать свой email в поле "В работе". После указания почты такие записи уже не выводятся на экране выдачи адресов.

2 задача. Через поле поиска вводим адрес сайта, находим запись и отправляем результат и комментарий.

Визуально все сделать просто. Либо html, либо бутстрап.

Создается простая база данных (около 50 тысяч записей будет), несколько полей:

Сайт

Email

Ключ

В работе

Дата начала (В него в формате день-месяц-год проставляется дата, когда запись берется в работу на 1 экране)

Результат

Комментарий

Выплата

Дата результата (в него проставляется в таком же формате дата, когда отправляется результат на 2 экране)

Пример значений в бд:

Сайт = https://www.weblancer.net

Email = [email protected]

Ключ = Ключевое слово

В работе = [email protected]

Результат = Отказ

Комментарий = Текстовый комментарий. Может быть что-то длинное

Выплата = Текстовый комментарий

Делаем 2 интерфейса для работы с бд:

1. Вывод данных.

На этом экране 2 кнопки:

Кнопка "Показать адрес" (она выводит случайную запись из бд, у которой не заполнено поле "В работе")

Поле ввода "Email менеджера" (если email не указан, то кнопка "Взять в работу" выдает ошибку с требованием указать email, проверка на символ @.

Кнопка "Взять в работу" (проставляет введенные данные в поле "В работе"

Сделать ограничение на количество новых запросов с 1 ip адреса в течение 180 секунд 1 адрес. Если чаще, то уведомление - подождите.

2. Отправка результата

Поле "Адрес сайта"

Кнопка "Найти адрес"

Выводится запись из бд, если адрес найден (по столбцам: В работе, Сайт, Email, Результат, Комментарий)

Выпадающий список из 4 значений:

1-Отказ

2-Согласие

3-Реклама

4-Нет ответа

Поле "Комментарий", куда можно написать текст

Кнопка "Отправить" (изменяются данные в бд у этой записи, если уже есть, то перезаписываются)

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