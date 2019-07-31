Сайт - https://pocket-mine.org В разделе "сёрфинг сайтов" был добавлен тестовый сайт с протоколом http, при его просмотре во фрейме ошибка, почему то он заменяет протокол http на https. Далее при просмотре самого сайта идёт таймер, ...
Сделать простой веб-интерфес для работы с бд
Смысл задания: есть бд сайтов. Есть большое количество менеджеров по работе с партнерами. 2 задачи:
1 задача. Нужно по запросу в случайном порядке выводить на экран данные по 1 сайту и дать возможность менеджеру указать свой email в поле "В работе". После указания почты такие записи уже не выводятся на экране выдачи адресов.
2 задача. Через поле поиска вводим адрес сайта, находим запись и отправляем результат и комментарий.
Визуально все сделать просто. Либо html, либо бутстрап.
Создается простая база данных (около 50 тысяч записей будет), несколько полей:
Сайт
Ключ
В работе
Дата начала (В него в формате день-месяц-год проставляется дата, когда запись берется в работу на 1 экране)
Результат
Комментарий
Выплата
Дата результата (в него проставляется в таком же формате дата, когда отправляется результат на 2 экране)
Пример значений в бд:
Сайт = https://www.weblancer.net
Email = [email protected]
Ключ = Ключевое слово
В работе = [email protected]
Результат = Отказ
Комментарий = Текстовый комментарий. Может быть что-то длинное
Выплата = Текстовый комментарий
Делаем 2 интерфейса для работы с бд:
1. Вывод данных.
На этом экране 2 кнопки:
Кнопка "Показать адрес" (она выводит случайную запись из бд, у которой не заполнено поле "В работе")
Поле ввода "Email менеджера" (если email не указан, то кнопка "Взять в работу" выдает ошибку с требованием указать email, проверка на символ @.
Кнопка "Взять в работу" (проставляет введенные данные в поле "В работе"
Сделать ограничение на количество новых запросов с 1 ip адреса в течение 180 секунд 1 адрес. Если чаще, то уведомление - подождите.
2. Отправка результата
Поле "Адрес сайта"
Кнопка "Найти адрес"
Выводится запись из бд, если адрес найден (по столбцам: В работе, Сайт, Email, Результат, Комментарий)
Выпадающий список из 4 значений:
1-Отказ
2-Согласие
3-Реклама
4-Нет ответа
Поле "Комментарий", куда можно написать текст
Кнопка "Отправить" (изменяются данные в бд у этой записи, если уже есть, то перезаписываются)
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