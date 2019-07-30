Доработка сайта на joomla

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Здравствуйте.

Необходимо сделать ряд доработок сайта на joomla:

1. Подключить ssl

2. Настроить 301 редиректы

3. Решить проблему с дублями внутренних страниц.

4. Поправить верстку страниц.

Больше информации в подготовленном документе. 

Joomla
6 лет назад
virinskaya
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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