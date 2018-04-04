WordPress. Перевести сайт с HTTP на HTTPS + обновить CMS

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок188 просмотров

Здравствуйте, Коллеги. 

ЕСТЬ сайт на WordPress 4.4.18 с темой оформления LawyerPress на протоколе http. 

Сайт частного адвоката, небольшой. 

НУЖНО  

1) Перевести сайт с HTTP на HTTPS. SSL сертификаты есть, на хостинге подключены. 

2) Обновить сайт до актуальной версии WordPress + (!) проверить работоспособность всего функционала, и, при необходимости, внести правки. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

   – опыт реализации таких задач, 

   – возможность выполнить все задачи под ключ (!), доступами обеспечу, 

   – возможность связи голосом через мессенджеры. 

УКАЖИТЕ:  

   – Бюджет и сроки по каждой задаче отдельно (!) 

   – Этапы оплаты и оплаты.

WordPress
6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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