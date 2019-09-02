Модуль Google Merchant - генератор XML фида для Google Merchant

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки177 просмотров

Нужен модуль Google Merchant - генератор XML фида для Google Merchant 

для сайте (Opencart Version 1.5.6)

Opencart
6 лет назад
tihoidar2
52 года
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kashyn
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Работа сделана очень быстро, пожелания учтены и доработаны.
Задачи поставлены четко и понятно. Оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую

Заявки фрилансеров

kashyn
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад