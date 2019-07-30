Доработка контактной формы WP

Добрый день! На сайте WP нужно доработать или шорткоды платежной системы или сделать привязку шорткода к контактной форме

Документация платежной системы https://github.com/beGateway/wordpress-payment-plugin

Образец формы http://joxi.ru/n2YqPPLTbpxO82

Необходимо сделать чтобы пользователь заполнил контактные данные после нажатия на кнопку оформить заказ его отправило на страницу оплаты, а мне на почту пришли данные из контактной формы. Вообщем нужно связать контактную форму и шорткоды платежного плагина.

Исполнителя выберу по наименьшей цене, предложения без цены рассматриватся не будут!