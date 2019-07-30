Есть сайт по продаже лайков и фоловеров в инстаграм - follovery.com. Сделан на Wordpress и Woocommerce. Для него на заказ переписывался чекаут, чтобы пользователь мог ввести свой юзернейм, и выбрать на какие фото нужны лайки. ...
Доработка контактной формы WP
Добрый день! На сайте WP нужно доработать или шорткоды платежной системы или сделать привязку шорткода к контактной форме
Документация платежной системы https://github.com/beGateway/wordpress-payment-plugin
Образец формы http://joxi.ru/n2YqPPLTbpxO82
Необходимо сделать чтобы пользователь заполнил контактные данные после нажатия на кнопку оформить заказ его отправило на страницу оплаты, а мне на почту пришли данные из контактной формы. Вообщем нужно связать контактную форму и шорткоды платежного плагина.
Исполнителя выберу по наименьшей цене, предложения без цены рассматриватся не будут!
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