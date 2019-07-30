Переделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок153 просмотра

Есть сайт: https://ra-vertical.ru/, необходимо переложить его на другой движок и расширить функциональность. Улучшить раздел адресной программы, для более удобного поиска. Цены и предложения пишите в личку.

6 лет назад
NeboginIvan
Небогин 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров