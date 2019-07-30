1с + cs cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки114 просмотров

нужно интегрировать 1с  8.3  + cs cart.

Нужно настроить обмен цен интернет магазина с сайтом в режиме реального времени.

6 лет назад
estore
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров