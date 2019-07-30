На существующем проекте необходима проверка кода Yii 2.0 и починка функционала. Просьба писать только с опытом работы на Yii 2.0 и рекомендациями. Спасибо.
1с + cs cart
нужно интегрировать 1с 8.3 + cs cart.
Нужно настроить обмен цен интернет магазина с сайтом в режиме реального времени.
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