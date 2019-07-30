Создание ботов для эмуляции живого общения при решении задач поддержки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

В работе использую Zennoposter Для сотрудничества со мной вам нужно иметь эту программу.

Боты делаю только на Cleverbot.

Преимущества этого бота:

1. Адекватные ответы (не всегда, но часто)

2. Говорит на множестве языках

3. Есть официальное API (до недавнего времени первые 5000 запросов по

API были бесплатными, но чрезмерное использование этой плюшки вынудило

разрабов отключить эту опцию, теперь остались только платные варианты от

10$)

4. На один и тот же вопрос может давать разные ответы.

5. Не признаётся что бот =))

от 20000руб

6 лет назад
victor76
Илья 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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