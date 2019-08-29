Починка функционала на проекте Yii 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок202 просмотра

На существующем проекте необходима проверка кода Yii 2.0 и починка функционала.

Просьба писать только с опытом работы на Yii 2.0  и рекомендациями.

Спасибо.

Yii
6 лет назад
nationsorg
Роберт 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$60
5 дней
Тонкая детализация, последовательность
Интересный проект и задачи. Merci

Заявки фрилансеров

FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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