Подключение систем оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок182 просмотра

Необходим специалист для подключения платежных систем. Автоматизация вывода средств. Консультация. Обязательный опыт. Сеть с онлайн-казино и игровых букмекеров. (т.е. своя специфика). Только для понимающий людей. 

6 лет назад
AlShev
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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