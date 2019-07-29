Нужна мобильная версия сайта

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Закрыт16 заявок221 просмотр

День добрый, нужно сделать вёрстку адаптивной на внутренних страницах и спрятать меню и другие элементы по примеру главной страницы.

Завершить нужно к концу месяца. По цене предлагайте договоримся

Сайт vitaviyt.bget.ru

6 лет назад
envoys
Марат 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров