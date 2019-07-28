Подредактировать сайт

Необходимо подредактировать модуль (https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html), имеются все лицензии, справочник по настройке и поддержка от разработчиков. Нужно настроить часть регистрации продавца, методы доставки и т.д, добавить способы оплаты (есть готовые решения, просто нужно вставить), и несколько мелких корректировок в интерфейсе.Работы не очень много, они все мелкие. Во время исполнения работы, возможно, будут корректировки и дополнения. Срок 2 -3 дня. Подробно обсудим в чате. Указывайте свои контакты (желательно телеграм). Жду ваших предложений, спасибо!