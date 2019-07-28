Доработать шаблон и его функционал для CMS Wordpress

Имеется готовая тема для Wordpress с функционалом - http://159.253.18.247/. К сожалению существующая тема не доведена до ума, имеются следующие проблемы:

Низкая скорость загрузки сайта и отклик работе функций;

Некоторый функционал работает не правильно. Необходимо доработать функционалы: личного кабинета, форума, работу вот этих функций http://prntscr.com/ol5my3 , ускорить работу комментариев. реализовать пуш уведомления.

Полный список необходимых правок будет предоставлено в отдельном документе. В принципе вы сами можете просмотреть что и как работает на сайте, чтобы понять где имеются проблемы.

Оставляйте заявки и примерную сумму за которую готовы выполнить работу.