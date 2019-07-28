Доработать шаблон и его функционал для CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок295 просмотров

Имеется готовая тема для Wordpress с функционалом - http://159.253.18.247/. К сожалению существующая тема не доведена до ума, имеются следующие проблемы:

  • Низкая скорость загрузки сайта и отклик работе функций;
  • Некоторый функционал работает не правильно. Необходимо доработать функционалы: личного кабинета, форума, работу вот этих функций http://prntscr.com/ol5my3 , ускорить работу комментариев. реализовать пуш уведомления.
Полный список необходимых правок будет предоставлено в отдельном документе. В принципе вы сами можете просмотреть что и как работает на сайте, чтобы понять где имеются проблемы.

Оставляйте заявки и примерную сумму за которую готовы выполнить работу.

WordPress
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров