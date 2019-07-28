Написать javascript

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Закрыт4 заявки292 просмотра

Написать javascript для сайта bustabit

Переменные github.com/bustabit/autobet

ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1578MEd-Xwh6wE0h3wMQVD2CUrdBzxfVeenkc1qNgwUY/edit?usp=sharing

Скрипт https://docs.google.com/document/d/1OyBRJzhabgIhKX8bEMrQXJrYXwazPfhnr1cQAGtogZM/edit?usp=sharing

Указывайте цены и сроки.

JavaScript
6 лет назад
kjop
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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