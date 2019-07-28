Opencart 2.3, модуль Export Import Tools добавить поля

Была добавлена новая опция ее необходимо добавить для экспорта и импорта

в модуль Import Export Tools

Во вкладку ProductOptionValues , значение опции из таблицы oc_product_option_value

Также в товар была добавлена галочка "Товар дня", на вкладку данные, и при импорте всего товара, через модуль, удаляется галочка (товар дня), сделать так чтобы модуль не перезаписывал эту галочку

Писать тем кто уже работал с Opencart и понимает что это за модуль