Opencart 2.3, модуль Export Import Tools добавить поля

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Была добавлена новая опция ее необходимо добавить для экспорта и импорта

 в модуль Import Export Tools

Во вкладку ProductOptionValues , значение опции из таблицы oc_product_option_value

Также в товар была добавлена галочка "Товар дня", на вкладку данные, и при импорте всего товара, через модуль, удаляется галочка (товар дня), сделать так чтобы модуль не перезаписывал эту галочку

Писать тем кто уже работал с Opencart и понимает что это за модуль

Opencart
6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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