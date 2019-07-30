Мелкие корректировки карточки товара вордпресс

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок193 просмотра
  • В товарах где применима цена акционная (зачеркнутая) сделать размещение цен одна под одной: старая акционная цена кегль уменьшить в 2 раза. Старая цена пишется под текущей. Текущую цену сделать красной
  • В товары со статусом на замовлення добавить возможность отправить в корзину, т.е. должна быть кнопка купить в таких товарах и поле кол-ва, как в обычных товарах по наличию. Фразу “на замовлення” окрасить в синий цвет.
  • Когда добавили товар в корзину. В появившейся надписи сверху под меню кнопка перехода в корзину справа не имеет цвета. Окрасить ее в голубой
  • текст на голубых кнопках окрасить в белый - например на кнопке "додати у кошик"
WordPress
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Рекомендуем. Алексей выполнил не одну работу для нас. Данное задание, как и предыдущие выполнено на 5-ку. Реализовано все корректно как на десктопе, так и в мобильной версии. Все в рамках ТЗ и в оговоренные сроки. Благодарим за проделанную работу.
Только положительные впечатления от работы с Екатериной. Ответственно, быстро и понятно!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад