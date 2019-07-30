Мелкие корректировки карточки товара вордпресс

Рекомендуем. Алексей выполнил не одну работу для нас. Данное задание, как и предыдущие выполнено на 5-ку. Реализовано все корректно как на десктопе, так и в мобильной версии. Все в рамках ТЗ и в оговоренные сроки. Благодарим за проделанную работу.