Сделать php парсер сайта

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Завершен6 заявок179 просмотров

Собрать данные с сайта

----------1----------

со страницы 

https://clck.ru/HK4WC

Собрать слова из блоков:

1) Со словом «кухня» ассоциируются слова

2) Слово «кухня» ассоциируется со словами

Важно:

- Сохранять новое слово/фразу с новой строки в файле

- В файле писать заголовок каждого раздела. Например, АССОЦИАЦИИ, и далее текст построчно. Потом пустая строка. И новый раздел С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

- Удалить дубли

----------2----------

со страницы

https://clck.ru/HK4X5

Сохранить результаты из блоков:

С прилагательными

С существительными (главное слово)

С существительными (зависимое слово)

С глаголами (субъект)

С глаголами (аргумент)

Важно:

1. В файле писать заголовок каждого раздела заглавными буквами. Например, АССОЦИАЦИИ, и далее текст построчно. Потом пустая строка. И новый раздел С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

2. Заменить символ переноса столбца на пробел

Общее:

1. Сохранить в файл Excel 2003. Название файла: {№слова}{слово латиницей}

2. Файл с результатами класть в папку /ass

3. Пути относительные.

4. Запуск с сервера вручную и кроном. 

5. Процесс работы выводить в эхо и в лог писать

6. Ошибки фиксировать в логах.

7. Сервер php CGI 5.6.40 (native)

Слова берутся из списка, который я указываю. words.txt

Ограничение скорости работы парсера, чтобы не перегружать сайт (1 запрос в 3 секунды).

Капчи быть не должно. 

Образец конечного файла во вложении.

Напишите стоимость, сроки.

PHP
6 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
6 минут назад
6 лет назад
$20
1 день
отлично выполнено, все по тз. сроки соблюдены
Всё строго по делу, дополнительные работы были дополнительно оплачены, настоятельно рекомендую.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
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17 лет в сервисе
Был
6 минут назад
6 лет назад
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