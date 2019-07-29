Имеется сайт (на Джумле) по продаже товаров. Требуется доработать файл выгрузки товаров на сайт. Есть таблица выгрузки не работает экспорт файла на сайт. Файл открывается при помощи OpenOffice .
Сделать php парсер сайта
Собрать данные с сайта
----------1----------
со страницы
Собрать слова из блоков:
1) Со словом «кухня» ассоциируются слова
2) Слово «кухня» ассоциируется со словами
Важно:
- Сохранять новое слово/фразу с новой строки в файле
- В файле писать заголовок каждого раздела. Например, АССОЦИАЦИИ, и далее текст построчно. Потом пустая строка. И новый раздел С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
- Удалить дубли
----------2----------
со страницы
Сохранить результаты из блоков:
С прилагательными
С существительными (главное слово)
С существительными (зависимое слово)
С глаголами (субъект)
С глаголами (аргумент)
Важно:
1. В файле писать заголовок каждого раздела заглавными буквами. Например, АССОЦИАЦИИ, и далее текст построчно. Потом пустая строка. И новый раздел С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
2. Заменить символ переноса столбца на пробел
Общее:
1. Сохранить в файл Excel 2003. Название файла: {№слова}{слово латиницей}
2. Файл с результатами класть в папку /ass
3. Пути относительные.
4. Запуск с сервера вручную и кроном.
5. Процесс работы выводить в эхо и в лог писать
6. Ошибки фиксировать в логах.
7. Сервер php CGI 5.6.40 (native)
Слова берутся из списка, который я указываю. words.txt
Ограничение скорости работы парсера, чтобы не перегружать сайт (1 запрос в 3 секунды).
Капчи быть не должно.
Образец конечного файла во вложении.
Напишите стоимость, сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com Тематика проекта Гемблинг Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com Тематика проекта Гемблинг Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $160
Нужно сверстать сайт на WordPress. Дизайн отправлю в личку. Нужен опытный специалист, с умеренной ценой. Работы есть много, верстка с 0, доработки и т.д. Пишите скайп для связи.Веб-программирование17 заявокЗакрыт6 лет назад
Перестал парсить Alexa Rank bit точка ly/2YqxPjT – через браузер норм, а через функцию на сайте блочит. Нужно решить проблему. Подробности кандидату. Ваша стоимость. Оплата в Webmoney. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист по веб безопастности, для удаления уязвимостей с сайта (он на laravel). (в заявке опишите пожалуйста ваш опыт)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
детали в лс. обновить сайт, компоненты, проверить корректность работы, исправить, если что-то не будет рабтать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На сайте на dle есть кнопка заказа и по её нажатию всплывает форма с полями, скрипт перестал работать, надо посмотреть и исправить. Пишите ориентировочную стоимость. Должно работать в ПК и в мобильной ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать редирект с гугла на сторонний сайт с автоподгрузкой - вот пример нашей ссылки - https://www.google.ru/imgres?imgrefurl=http://shopmanny.ru&docid&tbnid= Нужно сделать автоперенаправление (cейчас не перенаправляет) Так что нужно размножение ссылки (10 тыс уникальных - без ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть версия сайта на арабском языке. Нужно внести доработки по ТЗ (в приложении). Будет плюсом, если у Вас уже есть опыт с rtl-сайтами. Если вы не робот напишите в начале своего ответа, сколько правок ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад