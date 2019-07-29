Сделать php парсер сайта

Собрать данные с сайта

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со страницы

https://clck.ru/HK4WC

Собрать слова из блоков:

1) Со словом «кухня» ассоциируются слова

2) Слово «кухня» ассоциируется со словами

Важно:

- Сохранять новое слово/фразу с новой строки в файле

- В файле писать заголовок каждого раздела. Например, АССОЦИАЦИИ, и далее текст построчно. Потом пустая строка. И новый раздел С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

- Удалить дубли

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со страницы

https://clck.ru/HK4X5

Сохранить результаты из блоков:

С прилагательными

С существительными (главное слово)

С существительными (зависимое слово)

С глаголами (субъект)

С глаголами (аргумент)

Важно:

1. В файле писать заголовок каждого раздела заглавными буквами. Например, АССОЦИАЦИИ, и далее текст построчно. Потом пустая строка. И новый раздел С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

2. Заменить символ переноса столбца на пробел

Общее:

1. Сохранить в файл Excel 2003. Название файла: {№слова}{слово латиницей}

2. Файл с результатами класть в папку /ass

3. Пути относительные.

4. Запуск с сервера вручную и кроном.

5. Процесс работы выводить в эхо и в лог писать

6. Ошибки фиксировать в логах.

7. Сервер php CGI 5.6.40 (native)

Слова берутся из списка, который я указываю. words.txt

Ограничение скорости работы парсера, чтобы не перегружать сайт (1 запрос в 3 секунды).

Капчи быть не должно.

Образец конечного файла во вложении.

Напишите стоимость, сроки.