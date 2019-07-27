Разработать проект на WP

Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com

Тематика проекта Гемблинг

Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать большой проект.

примеры подобных проектов:

https://www.rightcasino.com/casinos/reviews/sportingbet/

https://www.casinotopsonline.com

Умение создавать веб таблици с фильтрами на примере:

https://telegraf. design/dizajn-tablits-dlya-postoyannogo-ispolzovaniya/

а также подобный вид стриниц с описанием и рейтингом,отзывами

https://www.mvideo. ru/products/smartfon-honor-10i-128gb-shimmering-red-hry-lx1t-30043210

Необходимо сделать сайт:адаптивный,кроссбраузерный,мультиязычный

Планируется со временем внедрить

-Чат

-Форум

-Подключить систему оплаты

-Калькулятор

-Онлайн тв

-Разработать закрытый раздел,доступ в который возможен только после оплаты.

-Личный кабинет пользователя

Сайт должен быть легким в использовании

+Рекомендации которые помогут вывести наилучьшим образом реализовать данный проект

Исполнителю гарантируется доля в проекте (15%)

Дизайн и Т3 отправлю потенциальному исполнителю

Всем спасибо за внимание