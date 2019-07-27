Разработать проект на WP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок375 просмотров

Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации.   . www.adrenalinemoney .com  

Тематика проекта Гемблинг 

Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать большой проект.  

примеры подобных проектов:

https://www.rightcasino.com/casinos/reviews/sportingbet/

https://www.casinotopsonline.com

Умение создавать веб таблици с фильтрами на примере:  

https://telegraf. design/dizajn-tablits-dlya-postoyannogo-ispolzovaniya/ 

а также подобный вид стриниц с описанием и рейтингом,отзывами 

https://www.mvideo.  ru/products/smartfon-honor-10i-128gb-shimmering-red-hry-lx1t-30043210 

Необходимо сделать сайт:адаптивный,кроссбраузерный,мультиязычный  

Планируется со временем внедрить   

-Чат 

-Форум  

-Подключить систему оплаты  

-Калькулятор  

-Онлайн тв   

-Разработать закрытый раздел,доступ в который возможен только после оплаты.  

-Личный кабинет пользователя  

Сайт должен быть легким в использовании  

+Рекомендации которые помогут вывести наилучьшим образом реализовать данный проект  

Исполнителю гарантируется доля в проекте (15%) 

Дизайн и Т3 отправлю потенциальному исполнителю 

Всем спасибо за внимание 

WordPress
6 лет назад
Cumdeo
Роман 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров