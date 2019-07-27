Нужно сверстать сайт на WordPress. Дизайн отправлю в личку. Нужен опытный специалист, с умеренной ценой. Работы есть много, верстка с 0, доработки и т.д. Пишите скайп для связи.
Разработать проект на WP
Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com
Тематика проекта Гемблинг
Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать большой проект.
примеры подобных проектов:
https://www.rightcasino.com/casinos/reviews/sportingbet/
https://www.casinotopsonline.com
Умение создавать веб таблици с фильтрами на примере:
https://telegraf. design/dizajn-tablits-dlya-postoyannogo-ispolzovaniya/
а также подобный вид стриниц с описанием и рейтингом,отзывами
https://www.mvideo. ru/products/smartfon-honor-10i-128gb-shimmering-red-hry-lx1t-30043210
Необходимо сделать сайт:адаптивный,кроссбраузерный,мультиязычный
Планируется со временем внедрить
-Чат
-Форум
-Подключить систему оплаты
-Калькулятор
-Онлайн тв
-Разработать закрытый раздел,доступ в который возможен только после оплаты.
-Личный кабинет пользователя
Сайт должен быть легким в использовании
+Рекомендации которые помогут вывести наилучьшим образом реализовать данный проект
Исполнителю гарантируется доля в проекте (15%)
Дизайн и Т3 отправлю потенциальному исполнителю
Всем спасибо за внимание
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