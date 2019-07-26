Здравствуйте. Есть версия сайта на арабском языке. Нужно внести доработки по ТЗ (в приложении). Будет плюсом, если у Вас уже есть опыт с rtl-сайтами. Если вы не робот напишите в начале своего ответа, сколько правок ...
Сделать редирект c гугла на сторонний сайт
Сделать редирект с гугла на сторонний сайт с автоподгрузкой - вот пример нашей ссылки - https://www.google.ru/imgres?imgrefurl=http://shopmanny.ru&docid&tbnid=
Нужно сделать автоперенаправление (cейчас не перенаправляет)
Так что нужно размножение ссылки (10 тыс уникальных - без сайтов сокращалок)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $142
Необходимо разработать скрипт или десктопную программу для парсинга номеров телефонов с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Не особо разбираюсь в ценовой политике на такого рода софт, поэтому можете предлагать свои цены.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Планирую разработку онлайн-сервиса для собственных нужд и возможно в перспективе с публичным доступом. Сейчас нужна консультация касательно необходимых технологий, какой хостинг для этого нужен, сколько может стоить разработка (понятно, что без ТЗ ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ребята, всем привет. Я новичок в JS. Вообщем есть код, который отлично работал в Fiddle (онлайн редактор js) Но не работал на сайте.. Не мог понять почему. Я ковырялся дня 2, по форумам искал ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт (ссылка) стоматологической клиники, на нем уже создан кастомный тип записей Отзыв (используется в разделе Акции - там можно их увидеть). Необходимо создать страницу со списком всех отзывов с фильтром по услугам. Фильтр реализовать ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать аналог сайта (см. скриншот) на Wordpress. Просьба указывать сроки и стоимость. Требуется полная копия + парсинг контента. p.s. Ищу программиста для постоянного сотрудничества.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт ocStore 2.1.0.2 необходимо сделать, что бы при нажатии на вкладки товаров менялся url на оригинальный, например: товар смарт часы, меняется на смарт часы - отзывы или характеристики.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
В админке CMS, в форме настройки модуля вводится 2 параметра: * Строка ID магазина из системы-эвайринга (строка до 32 символов) * Строка приватного ключа из системы-эвайринга (строка до 128 символов) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть проект на vuejs в нем рабочая область svg. На ней есть объекты c свойствами: const object = { left: 200, top: 300: width: 200: height: 300 } ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно создать после нажатия Buy now 2 страницы оплаты на английском и русском языках с информацией о покупателе,после создания в админ панель должны писаться заказы с информацией об человеке,с возможностью удаления этих заказов с информацией ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад