mikheevaleks

Нужно сделать (нарисовать) и подготовить к печати чехлы по примеру ниже, в таком же современном стиле направленном на финансы Скрудж, Монополия и современные стили, можно в похожем варианте еще какие то сделать. Задача: сделать чехлы которые хочестя ...