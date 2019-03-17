mikheevaleks

Нужно сделать (нарисовать) и подготовить к печати чехлы по примеру ниже, в таком же современном стиле направленном на финансы Скрудж, Монополия и современные стили, можно в похожем варианте еще какие то сделать. Задача: сделать чехлы которые хочестя ...
Александр Михеев mikheevaleksmikheevaleks
- Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Задача: сделать интеграцию гугл таблицы с расходами и доходам и телеграма что хочу: хочу просто писать расходы и доходы проектов в телеграм бот или чат и чтобы они сразу уходили в гугл таблицы, где происходят все просчеты грубо ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
ТЗСоздать сайт по астрологическим прогнозамЗадача:создать сайт по астрологии, который по дате рождения может давать индивидуальные раскладыдля этого необходимо вам отыскать готовые скрипты (откуда брать эту информацию) грубо говоря источник прогнозов или написать скрипт самостоятельнопринцип сайта ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Нужно на сервисе рассылок sendpulse пройти верификацию домена и модерацию. оплата за готовый аккаунт от 1000 руб /шт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сделать редирект с гугла на сторонний сайт с автоподгрузкой - вот пример нашей ссылки - [url=https://www.google.ru/imgres?imgrefurl=http://shopmanny.ru&docid&tbnid=]https://www.google.ru/imgres?imgrefurl=http://shopmanny.ru&docid&tbnid=[/url] Нужно сделать автоперенаправление (cейчас не перенаправляет) Так что нужно размножение ссылки (10 тыс уникальных - без сайтов сокращалок)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Сверстать готовый PSD шаблон на wordpress + будут мелкие доработки. Сроки 2-3 дня. Шаблон подготовлен для комфортной верстки.HTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
пример шаблон прикрепляю ниже, его нет в psd прикрепляю ниже сроки 2-3 дняВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад