Сверстать сайт на wordpress по готовому шаблону

$50
HTML-версткаЗакрыт16 заявок190 просмотров
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Сверстать готовый PSD шаблон на wordpress + будут мелкие доработки.  

Сроки 2-3 дня. Шаблон подготовлен для комфортной верстки.

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
mikheevaleks
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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