Небольшие доработки Figma

HTML-версткаЗавершен8 заявок333 просмотра
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Не большие доработки в фигме. https://docs.google.com/document/d/16zyck5_Er8AYXirjYFuwVWMv-X7xV-OrWzqxdXyao5o/edit?usp=sharing

Нужно сделать в ближайшее время.

Если коротко удалить несколько элементов поменять цвета и все подровнять. Образец есть. 

Figma
5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Makkavei
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Владимир быстро помог решить нашу проблему, всегда был на связи, буду обращаться ещё! Спасибо!
Работа была небольшой, но этого хватило, чтобы понять, что Алексей порядочный заказчик. Задача поставлена ясно, оплата быстрая, без каких либо проволочек. Очень легко и приятно работать) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
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