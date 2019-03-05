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Адаптивная верстка с НУЛЯ из PSD макета и натяжка на WP Woocomerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.
Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/LkFh/xXj5LoPnM
Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.
Бюджет: 5000 руб.
Сроки: 7-10 дней.
Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.
Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасибо!
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