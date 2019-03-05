Адаптивная верстка с НУЛЯ из PSD макета и натяжка на WP Woocomerce

$76
HTML-версткаЗакрыт1 заявка233 просмотра
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Здравствуйте.

Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.

Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/LkFh/xXj5LoPnM

Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.

Бюджет: 5000 руб.

Сроки: 7-10 дней.

Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.

Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасибо!

5 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
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