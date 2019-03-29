Разработка макета, верстка электронного письма

Есть сайт на вордпресс. Нужно чтоб на страницах со статьями, например http://million-rublej.ru/idei-biznesa/otkryvaem-antikafe-ili-tajm-kafe-mify-o-biznese-i-ego-nachale.html маркированные списки были красивыми, а не обычными. Вот тут https://html5book.ru/krasivoe-oformlenie-spiskov/ есть код для таких списков, мне нравится пример 3. Нужно чтоб такие маркированные списки были у меня на ...