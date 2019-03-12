Сделать сайт на Muse

HTML-версткаЗавершен3 заявки245 просмотров
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Необходимо сделать сайт на Muse 

Готовый прототип есть

Общий объем: 4 страницы аккуратно разместить в редакторе, согласно прототипу

Фото материал и текст взять с сайта конкурента (далее уже будем сами править)

5 лет назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
EasyTactic
Артём 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$75
5 дней
WMZ
Работа выполнена хорошо, в срок!
Всё отлично, хороший заказчик
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