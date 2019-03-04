Верстка шаблонов и интеграция их в UMI.CMS

Есть работающий на UMI.CMS сайт easyhelp.su. Требуется поменять дизайн десктопной и мобильной версий

сайта. Дизайн уже разработан в psd(4 страницы - главная и 3 внутренних, +

мобильные версии), требуется сверстать(адаптивно) и интегрировать в Umi. Плюс нужно

интегрировать Google Recaptcha, и решить возможные проблемы, которые могут

возникнуть в процессе изменения дизайна(два меню вместо одного, перенести коды

Яндекс.Метрики и google Analytics, настроить виджеты соцсетей...).